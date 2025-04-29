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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» повела 3-1 в серии с «Тампой», выиграв 4-й матч (4:2). Обе команды забили по 2 гола за 11 секунд, «Пантерс» – на 57-й минуте

«Флорида» повела 3-1 в серии с «Тампой», выиграв 4-й матч (4:2). Обе команды забили по 2 гола за 11 секунд, «Пантерс» – на 57-й минуте

«Пантерс» обыграли «Лайтнинг» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.  Обе команды забросили по 2 шайбы с интервалом 11 секунд.

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