В Крыму 28 врачей прошли повышение квалификации по программе здорового долголетия

В медицинских учреждениях Крыма начали работу 28 врачей, прошедших повышение квалификации по программе «Медицина здорового долголетия», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
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