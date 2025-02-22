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Военное обозрение

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Воздушные силы ВСУ заявляют, что сбили более 80 российских БПЛА, атаковавших ночью Украину

Воздушные силы ВСУ заявляют, что сбили более 80 российских БПЛА, атаковавших ночью Украину

Прошедшей ночью страну атаковали более 160 российских беспилотников, заявляют в Воздушных силах Украины.

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