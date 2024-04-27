Гендиректор Театра музыкальной комедии поддержал выдвижение Беглова на пост губернатора Петербурга

Юрий Шварцкопф выразил уверенность, что под его руководством город будет наращивать темпы развития во всех сферах и укреплять статус культурной столицы России Генеральный директор Театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф прокомментировал поддержку Президентом России Владимира Путина выдвижения губернатора Александра Беглова на предстоящих выборах.