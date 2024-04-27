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Петербургский дневник

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Гендиректор Театра музыкальной комедии поддержал выдвижение Беглова на пост губернатора Петербурга

Гендиректор Театра музыкальной комедии поддержал выдвижение Беглова на пост губернатора Петербурга

Юрий Шварцкопф выразил уверенность, что под его руководством город будет наращивать темпы развития во всех сферах и укреплять статус культурной столицы России Генеральный директор Театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф прокомментировал поддержку Президентом России Владимира Путина выдвижения губернатора Александра Беглова на предстоящих выборах.

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