Гендиректор Театра музыкальной комедии поддержал выдвижение Беглова на пост губернатора Петербурга

Юрий Шварцкопф выразил уверенность, что под его руководством город будет наращивать темпы развития во всех сферах и укреплять статус культурной столицы России Генеральный директор Театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств России Юрий Шварцкопф прокомментировал поддержку Президентом России Владимира Путина выдвижения губернатора Александра Беглова на предстоящих выборах.
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