В России призвали создать отечественное ПО для защиты детей от азартных игр

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки отечественного специализированного программного обеспечения, обязательного к установке на детские устройства и позволяющего родителям блокировать возможность установки игр-приложений со встроенными «ловушками» и покупками.