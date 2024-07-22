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В России призвали создать отечественное ПО для защиты детей от азартных игр

В России призвали создать отечественное ПО для защиты детей от азартных игр

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки отечественного специализированного программного обеспечения, обязательного к установке на детские устройства и позволяющего родителям блокировать возможность установки игр-приложений со встроенными «ловушками» и покупками.

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