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Царьград

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Путин в Самаре: новый двигатель для Ми‑26 обещают до конца 2031 года

Путин в Самаре: новый двигатель для Ми‑26 обещают до конца 2031 года

Разработка нового двигателя для тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26 планируется завершить до конца 2031 года.

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