Добавка 2-аминобензотиазол повысила стойкость оловянных перовскитных ячеек

Учёные Университета Софии (Япония) разработали гетероатомную добавку 2-аминобензотиазол (2-ABZ), которая одновременно повышает начальную эффективность оловянных перовскитных солнечных ячеек и значительно улучшает их долгосрочную стабильность.
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