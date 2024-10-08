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Царьград

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Шалом не приветствуется. В Ростовской области ликвидировали еврейскую религиозную общину "КЕРОР"

Шалом не приветствуется. В Ростовской области ликвидировали еврейскую религиозную общину "КЕРОР"

Евреи в своей организации не соблюдали требования законодательства России и устава самой религиозной общины.

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Комментарии
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ГВ
Геннадий Васильевич
Да неужели? Респект правосудию! Наконец-то просыпаются.
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17 час.

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