Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров

Помощник президента России Николай Патрушев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев допускает проведение переговоров с представителями России об урегулировании конфликта.
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