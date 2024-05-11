Петербург примет участие в Дне национальных приоритетов на ВДНХ

Участникам расскажут о будущем нацпроекте «Молодежь и дитя» На Международной выставке-форуме «Россия» 12 мая состоится День национальных приоритетов, посвященный молодёжи и детям, в рамках которого на стенде Петербурга пройдет отдельная программа, сообщила пресс-служба стенда.