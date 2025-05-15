Расписание поездов D3 от Молжаниново и Новоподрезково изменится более чем на два месяца

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 19 мая по 28 июля 2025 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
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