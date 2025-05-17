Подразделение ВС РФ «Запад» нанесло удары по восьми украинским бригадам в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в результате чего было уничтожено более […] The post Российские военные уничтожили восемь станций Starlink в зоне СВО first appeared on LentaMsk.
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