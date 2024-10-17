Microsoft спрятала дешевый Game Pass, отзывы на новую Life is Strange, превью S.T.A.L.K.E.R. 2…

Игроки начали строчить отзывы с первыми впечатлениями о Life is Strange: Double Exposure, Microsoft отменила возможность опробовать Game Pass за 1 доллар, Capcom собирается напомнить про Monster Hunter Wilds, GSC Game World пригласили журналистов и предложили им провести в S.
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