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Microsoft спрятала дешевый Game Pass, отзывы на новую Life is Strange, превью S.T.A.L.K.E.R. 2…

Microsoft спрятала дешевый Game Pass, отзывы на новую Life is Strange, превью S.T.A.L.K.E.R. 2…

Игроки начали строчить отзывы с первыми впечатлениями о Life is Strange: Double Exposure, Microsoft отменила возможность опробовать Game Pass за 1 доллар, Capcom собирается напомнить про Monster Hunter Wilds, GSC Game World пригласили журналистов и предложили им провести в S.

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