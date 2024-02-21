Из-за строительства железной дороги в Новороссийске ограничат движение автомобилей

Из-за строительства железной дороги в Новороссийске ограничат движение автомобилейВ Новороссийске будет ограничено движение автомобилей из-за строительства железной дороги и необходимости переустройства газопровода.
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