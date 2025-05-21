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Вечерний Новосибирск

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Омбудсмен помогла семье новосибирского бойца СВО восстановить справедливость

Омбудсмен помогла семье новосибирского бойца СВО восстановить справедливость

Подробности истории наш омбудсмен рассказала в своем телеграм-канале. Родные участника спецоперации обратились за помощью к Уполномоченному по правам человека в регионе после того, как первоначально пропавшего на СВО бойца признали покинувшим часть.

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