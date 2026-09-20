«Рафинью даже не номинировали на «Золотой мяч» вот это липа... Он решает исход матчей, поэтому не верю в подобные награды». Тренер «Севильи» о форварде «Барсы»

Тренер «Севильи» Луис Гарсия удивлен, что Рафиньи нет среди претендентов на «Золотой мяч»-2026. Накануне форвард «Барселоны» сделал второй хет-трик подряд в Ла Лиге – в матче с «Севильей» (3:1).