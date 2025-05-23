Полицейские Забайкальского края задержали предполагаемых виновников лесного пожара в Тунгокоченском районе

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю задержали троих работников районного филиала Краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкальское лесохозяйственное объединение».
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