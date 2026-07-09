В азиатской стране цена разрешения на компактную машину поставила абсолютный рекорд

В Сингапуре цена разрешения на компактную машину поставила абсолютный рекорд. Стоимость владения малолитражкой (с двигателем объемом до 1,6 литра) теперь жителям страны обойдется почти в сто тысяч долларов (около восьми миллионов рублей), пишет Reuters.
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