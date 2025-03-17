Сирии и соседним странам пообещали почти 6 млрд евро — глава евродипломатии

На конференции доноров в Брюсселе Сирии и ее соседям пообещали €5,8 млрд (525 млрд рублей) помощи, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 17 марта в социальной сети Х (ранее Twitter).