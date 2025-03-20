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Петербургский дневник

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В Петербурге двух сотрудников патрульно-постовой службы заключили под стражу за получение взятки

В Петербурге двух сотрудников патрульно-постовой службы заключили под стражу за получение взятки

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления Следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Петербургу проводит расследование уголовного дела, связанного с преступлениями, предусмотренными пунктами «а» и «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц с вымогательством) и пунктами «а», «б» и «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц).

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