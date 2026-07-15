Нилов предложил ввести новое условие для получения пособий иностранцами

16 июля в Госдуму внесут законопроект, дающий иностранцам с РВП и ВНЖ право на получение пособий в связи с материнством, временной нетруспособностью и на погребение только при наличии полугодового страхового стажа.
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