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Нилов предложил ввести новое условие для получения пособий иностранцами

Нилов предложил ввести новое условие для получения пособий иностранцами

16 июля в Госдуму внесут законопроект, дающий иностранцам с РВП и ВНЖ право на получение пособий в связи с материнством, временной нетруспособностью и на погребение только при наличии полугодового страхового стажа.

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