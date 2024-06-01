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Царьград

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Новые кормушки для диких животных появятся в Черняевском лесу Перми

Новые кормушки для диких животных появятся в Черняевском лесу Перми

В общей сложности будет установлено десять аппаратов.В Черняевском лесу, одном из самых популярных мест отдыха жителей Перми, началась установка автоматических кормушек для уток и белок.

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