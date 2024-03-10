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  • Анжела
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Забудьте что такое пировать и «кайфовать» за счет России — Лавров обратился к Армении

Забудьте что такое пировать и «кайфовать» за счет России — Лавров обратился к Армении

На днях произошел очень интересный диалог между Сергеем Лавровым и журналистами, и говорили они на тему Армении.

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Комментарии
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Ю
Южанин
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9 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Украина 2.0 и здесь хотят амеры поджечь
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5 час.
Анжела
молодцы пиндосы, чё
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2 час.

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