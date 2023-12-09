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Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана

Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана

Операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальневосточного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сбили украинский беспилотник, известный под названием «Баба Яга», при помощи воздушного тарана собственным дроном.

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