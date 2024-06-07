Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • taivleva
    Носить обувь на голые ноги без носков придумали , наверное, изготовители лекарств против грибка...Носки нормальные лю...Модная грязная об...
  • ninikooo Митусова
    Они сами выбрали своей путь. Гей- парады для них важнее, чем детский смех в доме…Вымирание Евросою...
  • Регина Толстоброва
    пусть заседают, работа такая.Питер, жги!

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал правящую американскую элиту о том, что концентрация её внимания на внешнем контуре и недостаточное внимание к проблемам внутри страны, обернётся для США острым политическим кризисом, масштаб которого больше не позволит Штатам играть роль гегемона на мировой арене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх