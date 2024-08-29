Экономист Белянчикова назвала три причины неулучшения кредитной истории

Обычно мошенники предлагают россиянам улучшить кредитную историю за неделю. Просто так внести изменения в кредитную историю невозможно: если в ней ничего не происходило, история обнуляется лишь через семь лет после погашения последнего кредита или займа.
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