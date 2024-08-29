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Свежие комментарии

Экономист Белянчикова назвала три причины неулучшения кредитной истории

Экономист Белянчикова назвала три причины неулучшения кредитной истории

Обычно мошенники предлагают россиянам улучшить кредитную историю за неделю. Просто так внести изменения в кредитную историю невозможно: если в ней ничего не происходило, история обнуляется лишь через семь лет после погашения последнего кредита или займа.

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