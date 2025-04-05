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Царьград

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Пенсионер из Дании умер за 26 часов, выпив кокосовый сок с грибком

Пенсионер из Дании умер за 26 часов, выпив кокосовый сок с грибком

Зародившийся в кокосе грибок за 26 часов убил пожилого датчанина, который попил кокосовый сок.Житель Дании скончался в течении 26 часов после того, как выпил сок из кокоса.

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