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Царьград

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Иван Охлобыстин объяснил, почему по-прежнему не общается с Михаилом Ефремовым

Иван Охлобыстин объяснил, почему по-прежнему не общается с Михаилом Ефремовым

Артист после освобождения занялся работой в театре и ведёт закрытый образ жизни.Актёр Иван Охлобыстин заявил, что пока не поддерживает активное общение с Михаилом Ефремовым.

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