Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Эксперты предложили варианты ответа Москвы на ночную атаку Кремля украинскими беспилотниками Текст: Олег Исайченко В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками.
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