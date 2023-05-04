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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Эксперты предложили варианты ответа Москвы на ночную атаку Кремля украинскими беспилотниками Текст: Олег Исайченко В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками.

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