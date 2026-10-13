Автоэксперт Славнов: деформированную после хранения шину не всегда нужно менять

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что деформированную после хранения зимнюю шину не всегда необходимо менять — при восстановлении формы и отсутствии повреждений её можно использовать.
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