Манипуляции массовым сознанием сегодня

«Выключи зомбоящик!» — говорил в 1990-е годы сознательный гражданин кому-то из близких и по выполнении действия успокаивался, уверенный, что обезопасил их от мастеров по промывке мозгов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Военный аутсорси...
- Сколько ещё таких...
- Освобождение Херс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым