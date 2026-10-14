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Манипуляции массовым сознанием сегодня

Манипуляции массовым сознанием сегодня

«Выключи зомбоящик!» — говорил в 1990-е годы сознательный гражданин кому-то из близких и по выполнении действия успокаивался, уверенный, что обезопасил их от мастеров по промывке мозгов.

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