Глава Банка Франции Эммануэль Мулен заявил, что Франция способна сократить бюджетный дефицит, достигший 5,1% ВВП в 2025 году, несмотря на политическую нестабильность.
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