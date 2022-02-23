Галантерейщики и кардиналы. Зеленский призвал мобилизоваться бывших «торнадовцев» и нынешних предпринимателей

Президент Зеленский зачастил с обращениями к ошарашенной очередной потерей территорий нации. Вчера вечером гарант в лояльных ему эфирах дал ответ на установление Россией дипломатических отношений с Донецкой и Луганской народными республиками.
Президент Зеленский зачастил с обращениями к ошарашенной очередной потерей территорий нации. Вчера вечером гарант в лояльных ему эфирах дал ответ на установление Россией дипломатических отношений с Донецкой и Луганской народными республиками.
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