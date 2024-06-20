Армения строит козни за спиной у Лукашенко: Встреча Мирзояна с Тихановской

Глава МИД Армении Мирзоян встретился с Тихановской. Очередной выпад Еревана в сторону Минска.Руководство Армении продолжает действовать по сценарию, заботливо написанному для Еревана западными политтехнологами.
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