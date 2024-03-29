Юрий Ваксман: прощание с легендой ярославского театра и кино Елена Галицкая28 марта 2024 года оказался скорбным днем для поклонников и коллег Юрия Михайловича Ваксмана, именитого актера и продюсера, который оставил этот мир в возрасте 62 лет.