Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА и Шухевича Польша приостановила предоставление Украине очередного пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета объявить 2027 год именем УПА (*террористическая организация, запрещенная в России) и гауптштурмфюрера СС* Шухевича* (в списке террористов и экстремистов).