Бойцы группировки войск «Север» показали кадры работы 120-мм и 82-мм минометов

Расчеты 120-мм минометов «Сани» и 82-мм минометов «Поднос» успешно выполняют поставленные боевые задачи по уничтожению техники и живой силы противника на харьковском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии