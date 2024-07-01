Советский 82-мм батальонный миномёт БМ-37 обр. 1937 года на вооружении ВСУ. Сообщается, что еще довоенный раритет был поставлен из Польши.
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Советский 82-мм батальонный миномёт БМ-37 обр. 1937 года на вооружении ВСУ. Сообщается, что еще довоенный раритет был поставлен из Польши.
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