Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

683 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Любой селюк мечтает "панувать" над жидами. Давай - давай ль-оха, гоняй там этих 3,14здюков, тебе зачтётся, мы тебя по...Гончаренко приказ...
  • Гарий Щерба
    РУСОФОБСКАЯ  ПАДЛА  а всё же  ПРАВДУ СКАЗАЛ , УДИВИЛ ..!!!Признание львовск...
  • Валентин Воробьев
    Никто теперь там не хотят воевать«Украина будет во...

Коррупция в энергетике не дает Украине защитить свои подстанции от российских ударов – The Sunday Times

Коррупция в энергетике не дает Украине защитить свои подстанции от российских ударов – The Sunday Times

Британская The Sunday Times пишет, что коррупция грозит украинцам холодной смертью. «Неспособность Киева построить укрытие для защищающих их от российских авиаударов электрических подстанций сделала страну уязвимой перед зимой», – таков лейтмотив свежей публикации газеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх