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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Скандал с продажей б/у HDD от Seagate под видом новых не утихает: следы ведут к кит...

Скандал с продажей б/у HDD от Seagate под видом новых не утихает: следы ведут к кит...

Скандал с продажей б/у HDD от Seagate под видом новых не утихает: следы ведут к китайским криптофермамВокруг американской компании Seagate продалжается скандал, связанный с продажей бывших в употреблении жёстких дисков (HDD) серверного класса под видом новых.

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