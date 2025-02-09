Скандал с продажей б/у HDD от Seagate под видом новых не утихает: следы ведут к кит...

Скандал с продажей б/у HDD от Seagate под видом новых не утихает: следы ведут к китайским криптофермамВокруг американской компании Seagate продалжается скандал, связанный с продажей бывших в употреблении жёстких дисков (HDD) серверного класса под видом новых.
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