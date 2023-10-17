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Самый неудачный перехватчик Второй мировой: Blackburn Roc

Самый неудачный перехватчик Второй мировой: Blackburn Roc

Накануне войны британским инженерам удалось создать перехватчик, который летал медленнее бомбардировщиков, а стрелять мог только назад.

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