Самый неудачный перехватчик Второй мировой: Blackburn Roc

Накануне войны британским инженерам удалось создать перехватчик, который летал медленнее бомбардировщиков, а стрелять мог только назад.
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