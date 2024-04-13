Татьяна Монтян: ​Воевать надо только так, как выгодно Байдену

Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс, и Украине лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ, заявил министр обороны США Ллойд Остин, тем самым заслужив почетную премию за цинизм.