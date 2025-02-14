Азербайджан передал Украине секреты, как ФСБ выявляет украинских диверсантов?

Казалось, дальше уже некуда. После закрытия в Баку "Русского дома", жестких слов Ильхама Алиева по поводу сбитого самолета авиакомпании AZAL, а теперь еще и угроз, которые поступают видным российским медийным личностям и депутатам Госдумы, посмевшим прокомментировать российско-азербайджанские отношения так, как видится им.