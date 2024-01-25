Освобождение Ленинграда от фашистской блокады: всё о 80-й годовщине

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеских захватчиков. Это важнейшее событие периода Великой Отечественной войны, которое стало ярким примером героизма жителей города, противостоящих фашистской агрессии.
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