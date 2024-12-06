Протоиерей РПЦ заявил, что в ВСУ заканчивается боевой дух

В рядах подразделений ВСУ, с которыми российские бойцы сталкиваются на передовой, падает боевой дух, заявил заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко (РПЦ) 6 декабря РИА Новости.
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