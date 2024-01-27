FOX NEWS. Эбботт заявляет, что Техас имеет «право на самооборону» от «вторжения» мигрантов на фоне в

FOX NEWS. Эбботт заявляет, что Техас имеет «право на самооборону» от «вторжения» мигрантов» на фоне вражды с администратором БайденаМежду администрацией Байдена и Техасом было несколько столкновений из-за безопасности границыОпубликовано 24 января 2024 г.