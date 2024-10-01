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Очередь за рукопожатием выстроилась к Лаврову после его выступления на ГА ООН

Очередь за рукопожатием выстроилась к Лаврову после его выступления на ГА ООН

Очередь за рукопожатием, выстроившаяся к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его выступления на заседании Генассамблеи ООН, наглядно демонстрирует, что Западу не удалось изолировать Россию.

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