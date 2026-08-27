⚽️Также в эти выходные команда "Бузулук" проведёт домашний матч с новониколаевским "Темпом" в рамках 9 тура Чемпионата по футболу Волгоградской области.
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⚽️Также в эти выходные команда "Бузулук" проведёт домашний матч с новониколаевским "Темпом" в рамках 9 тура Чемпионата по футболу Волгоградской области.
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