Пробка увеличивается: на Панамском канале начали продавать места в очереди по рекордной цене

Панамский канал в прямом и переносном смысле становится узким местом мировой логистической цепочки. Невиданная засуха, которая не фиксировалась более семидесяти лет, заставила управление инфраструктурного объекта ужесточить правила прохождения для крупнотоннажных судов (танкеров и газовозов).
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