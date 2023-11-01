Пробка увеличивается: на Панамском канале начали продавать места в очереди по рекордной цене

Панамский канал в прямом и переносном смысле становится узким местом мировой логистической цепочки. Невиданная засуха, которая не фиксировалась более семидесяти лет, заставила управление инфраструктурного объекта ужесточить правила прохождения для крупнотоннажных судов (танкеров и газовозов).