Госдеп США запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену Бриттни Грайнер

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложение США российской стороне об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута находится на столе переговоров, и что США направили России запрос на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.