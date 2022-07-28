Госдеп США запросил разговор Блинкена с Лавровым по обмену Бриттни Грайнер

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложение США российской стороне об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута находится на столе переговоров, и что США направили России запрос на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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